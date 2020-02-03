Вступили в силу новые правила выдачи шенгенских виз

Консульский сбор за краткосрочную визу остался на прежнем уровне — 35 евро (оплата в рублях по текущему курсу). Это прописано в особых соглашениях с Россией. Эта же сумма установлена для граждан Украины, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдавии, Албании, Грузии, Армении и Азербайджана. Соискатели из прочих стран теперь будут платить €80 вместо прежних €60.

Стоит учитывать, что большинство консульств не принимает заявки напрямую: для этого были созданы официальные визовые центры. Их услуги оцениваются в разные суммы — например, компания VisaMetric, отправляющая пакет документов на немецкую визу, установила сумму сервисного сбора в размере €23,5; VFS Global на финском направлении взимает €27,2, на французском — €29,5, и так далее.

Положительным нововведением стало увеличение периода для подачи заявки: шесть месяцев до начала поездки. До настоящего времени этот срок был ограничен тремя месяцами, что в пиковые периоды создавало большую нагрузку на консульства, однако подавать заявление можно было за неделю до начала путешествия (теперь — не позднее, чем за 15 дней). При этом срок готовности визы остался прежним: 5 рабочих дней.

Кроме того, увеличиваются шансы на получение длительных мультивиз (они все равно называются «краткосрочными»). Годовая мультивиза будет выдаваться при условии, что путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года, а на пятилетнюю визу могут претендовать те, кто в течение предшествующих трех лет имел двухлетний шенген.

Узнайте, какие страны чаще всего отказывают в визах.



