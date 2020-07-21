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Путешествия

Вышедшие из воды: как морская стихия стала для датчан образом жизни

Текст: Хелен Рассел; Фото: Матиас Свольд и Ульрик Хасеманн
21 июля 2020
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На западном побережье датского острова Борнхольм находится отдельног стоящая 15-метровая скала Крогедурен, которая особенно популярна у альпинистов
Исторические связи Дании с побережьем – секрет благополучия страны.

Где бы вы ни оказались в Дании, вы всегда будете не более чем в 50 километрах от моря. За исключением границы Ютландии с Германией вся Дания окружена водой – 8750 километров побережья, или, как его здесь называют, «кюстлен».

«Подобное расположение было идеально для викингов, ведь для них мореплавание – главный способ передвижения. Земля разделяла людей, а вода их объединяла», – рассказывает Рикке Йохансен, куратор Музея кораблей викингов в Роскилле.

Задолго до того, как Дания, состоящая из 406 островов, стала сельскохозяйственным государством, людей здесь кормил рыбный промысел. Однако, по словам Рикке, сегодня вода для датчан скорее ассоциируется с образом жизни: «Мы принимаем ее как должное, это наш стиль жизни. Нам очень важно каждый день смотреть на воду».

Вся территория Дании – это низменность, сформированная ледниками и ледниковыми потоками в ледниковый период. Наивысшая точка страны – 170 метров над уровнем моря, поэтому Дания подвержена наводнениям и штормам. По прогнозам, к 2100 году уровень воды в море поднимется на метр, и археологи беспокоятся, что исторические достопримечательности на побережье Дании исчезнут навсегда.

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Прибрежная эрозия угрожает заброшенному дому
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«Самая большая песочница Дании» — дрейфующая дюна Робьерг Миле

Маяку Рубьерг Кнуд 120 лет. Изначально он был построен на утесе в 200 метрах от моря. Однако в 2019 году его передвинули подальше: береговая эрозия сократила расстояние до 6 метров. Чтобы сохранить страну, лежащую в низменности, на протяжении 1,8 тысячи километров побережья возвели дамбы, и большинство засадили травой, чтобы привлечь животных. Открытые участки побережья стараются защитить от быстрой эрозии. Для этого в специально отведенных местах акватории добывается песок, который затем завозят на береговые склоны, пляжи и дюны. Без этого песка ветреное западное побережье уменьшалось бы на 8 метров ежегодно.

Здесь, на западе полуострова Ютландия, находится город Клитмюллер, прозванный Холодными Гавайями: тут серфер может поймать двухметровую волну. Местный житель Каспер Стайнфет – чемпион мира по стоячему серфингу с веслом – утверждает, что исторически люди боялись воды, хотя и уважали ее. И в доказательство своей теории рассказывает о традиционном способе плавания: один конец веревки обвязывали вокруг талии, а второй привязывали к пирсу или другому надежному объекту, чтобы не утонуть.

На западном побережье мы про себя говорим, что родились против ветра, – улыбается Каспер. – Зато сразу закаленными!»

На северной оконечности Ютландии, в городе Скаген, Северное море встречается с Балтийским. Можно встать на мели и чувствовать, как сталкиваются их воды. Раньше Скаген был крупнейшей рыболовецкой общиной Дании, но сегодня притягателен другим: например, дрейфующими песчаными дюнами. Скаген, вдохновлявший художников XIX века, не оставляет равнодушными и современных мастеров, таких как Нильс Попленс. «В Скагене даже тени яркие», – говорит Нильс.

На острове Борнхольм, расположенном напротив Копенгагена, можно поесть в мишленовских ресторанах и отдохнуть на пляжах с песком настолько мелким, что его используют в песочных часах. Есть еще фотогеничный Эрё – крошечный остров к югу от центрального острова Фюн известен как датский «свадебный остров».

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Здание в порту Копенгагена
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Приятели ныряют с берега в Рудкёбинге

Летом, когда даже после 11 вечера еще светло, многие датчане уделяют время хобби: ходят под парусом, рыбачат, плавают на каяке. И все они, вслед за Каспером Стайнфетом, могут сказать: «Берег – мое счастливое место».

Неудивительно, что датчан часто называют самой счастливой нацией в мире (это признал даже Дэн Бюттнер, автор раскрывающих рецепты долголетия «Голубых зон»). Пустынных пляжей в Дании 1300, а население составляет 5,8 миллиона человек, так что датчане частенько остаются на пляжах наедине с собой. Многие города предоставляют любителям кемпинга домики и запасы дров, а поужинать можно мидиями, которых тут предостаточно большую часть года. Всего-то и нужно, что сковородка да ловкость викинга.

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Компания туристов стоит на «священных скалах» в Борнхольме.

«Побережье – это место, где океан и земля схлестнулись в вечной безжалостной схватке. Силы дикой природы вдохновляют и учат меня смирению. Благодаря им я чувствую себя живым», – говорит Каспер.

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