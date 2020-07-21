Вышедшие из воды: как морская стихия стала для датчан образом жизни
Где бы вы ни оказались в Дании, вы всегда будете не более чем в 50 километрах от моря. За исключением границы Ютландии с Германией вся Дания окружена водой – 8750 километров побережья, или, как его здесь называют, «кюстлен».
Задолго до того, как Дания, состоящая из 406 островов, стала сельскохозяйственным государством, людей здесь кормил рыбный промысел. Однако, по словам Рикке, сегодня вода для датчан скорее ассоциируется с образом жизни: «Мы принимаем ее как должное, это наш стиль жизни. Нам очень важно каждый день смотреть на воду».
Вся территория Дании – это низменность, сформированная ледниками и ледниковыми потоками в ледниковый период. Наивысшая точка страны – 170 метров над уровнем моря, поэтому Дания подвержена наводнениям и штормам. По прогнозам, к 2100 году уровень воды в море поднимется на метр, и археологи беспокоятся, что исторические достопримечательности на побережье Дании исчезнут навсегда.
Маяку Рубьерг Кнуд 120 лет. Изначально он был построен на утесе в 200 метрах от моря. Однако в 2019 году его передвинули подальше: береговая эрозия сократила расстояние до 6 метров. Чтобы сохранить страну, лежащую в низменности, на протяжении 1,8 тысячи километров побережья возвели дамбы, и большинство засадили травой, чтобы привлечь животных. Открытые участки побережья стараются защитить от быстрой эрозии. Для этого в специально отведенных местах акватории добывается песок, который затем завозят на береговые склоны, пляжи и дюны. Без этого песка ветреное западное побережье уменьшалось бы на 8 метров ежегодно.
Здесь, на западе полуострова Ютландия, находится город Клитмюллер, прозванный Холодными Гавайями: тут серфер может поймать двухметровую волну. Местный житель Каспер Стайнфет – чемпион мира по стоячему серфингу с веслом – утверждает, что исторически люди боялись воды, хотя и уважали ее. И в доказательство своей теории рассказывает о традиционном способе плавания: один конец веревки обвязывали вокруг талии, а второй привязывали к пирсу или другому надежному объекту, чтобы не утонуть.
На северной оконечности Ютландии, в городе Скаген, Северное море встречается с Балтийским. Можно встать на мели и чувствовать, как сталкиваются их воды. Раньше Скаген был крупнейшей рыболовецкой общиной Дании, но сегодня притягателен другим: например, дрейфующими песчаными дюнами. Скаген, вдохновлявший художников XIX века, не оставляет равнодушными и современных мастеров, таких как Нильс Попленс. «В Скагене даже тени яркие», – говорит Нильс.
На острове Борнхольм, расположенном напротив Копенгагена, можно поесть в мишленовских ресторанах и отдохнуть на пляжах с песком настолько мелким, что его используют в песочных часах. Есть еще фотогеничный Эрё – крошечный остров к югу от центрального острова Фюн известен как датский «свадебный остров».
Летом, когда даже после 11 вечера еще светло, многие датчане уделяют время хобби: ходят под парусом, рыбачат, плавают на каяке. И все они, вслед за Каспером Стайнфетом, могут сказать: «Берег – мое счастливое место».
Неудивительно, что датчан часто называют самой счастливой нацией в мире (это признал даже Дэн Бюттнер, автор раскрывающих рецепты долголетия «Голубых зон»). Пустынных пляжей в Дании 1300, а население составляет 5,8 миллиона человек, так что датчане частенько остаются на пляжах наедине с собой. Многие города предоставляют любителям кемпинга домики и запасы дров, а поужинать можно мидиями, которых тут предостаточно большую часть года. Всего-то и нужно, что сковородка да ловкость викинга.
«Побережье – это место, где океан и земля схлестнулись в вечной безжалостной схватке. Силы дикой природы вдохновляют и учат меня смирению. Благодаря им я чувствую себя живым», – говорит Каспер.