Вышедшие из воды: как морская стихия стала для датчан образом жизни

Задолго до того, как Дания, состоящая из 406 островов, стала сельскохозяйственным государством, людей здесь кормил рыбный промысел. Однако, по словам Рикке, сегодня вода для датчан скорее ассоциируется с образом жизни: «Мы принимаем ее как должное, это наш стиль жизни. Нам очень важно каждый день смотреть на воду».

Вся территория Дании – это низменность, сформированная ледниками и ледниковыми потоками в ледниковый период. Наивысшая точка страны – 170 метров над уровнем моря, поэтому Дания подвержена наводнениям и штормам. По прогнозам, к 2100 году уровень воды в море поднимется на метр, и археологи беспокоятся, что исторические достопримечательности на побережье Дании исчезнут навсегда.