Янтарный сезон: путеводитель по Калининградской области
Распробовать марципан
Михаил Попов, управляющий Музеем марципана в Бранденбургских воротах
Много городов и стран борются за право называться родиной марципана. Но Калининград тут на особом положении, потому что наш марципан – уникальный, и его точно придумали именно в Кёнигсберге, больше нигде такого нет. Его отличает румяная корочка – как на багете. Она, кстати, служит гарантией качества – если не соблюдать рецептуру и класть меньше миндаля, корочка просто не запечётся.
Хороший марципан определяется именно количеством миндаля в составе – всегда смотрите на этикетку. Его не может быть меньше 21%, иначе продукт потеряет право называться марципаном, другим орехом его заменить нельзя. А чтобы получить звание edel, то есть «благородный», марципан должен содержать не менее 37% миндаля. С этим и связана высокая цена: в Кёнигсберге использовали средиземноморский миндаль – он более ароматный, с благородной горчинкой, но и стоит дороже. Марципан считали королём сладостей – когда братья Поматти в 1809 году открыли в городе первую фабрику, то сразу стали поставщиками королевского двора.
Но в советские годы традиции были утрачены и этим словом стали называть булочки с жареным арахисом. И когда моя семья почти 20 лет назад начала заниматься марципаном, нам пришлось потрудиться, чтобы изменить представления о продукте. Зато теперь марципан снова стал достопримечательностью Калининграда. В 2017 году мы открыли бесплатный музей в Бранденбургских воротах. Это культовое место – раньше здесь был пивбар «У ворот», и к нам ещё заходят люди, которые тут выпивали. Расстраиваются, что нет пива, но мы их угощаем марципановым кофе, и это служит утешением – недаром марципан в Кёнигсберге продавали в аптеках как средство от душевных расстройств.
Прогуляться по Куршской косе
Анатолий Калина, директор национального парка «Куршская коса»
Куршская коса – крупнейшая в мире песчаная гряда с исключительно красивыми ландшафтами. Это один из самых маленьких нацпарков России, осмотреть его достопримечательности без спешки можно всего за 5–6 часов. Удобнее всего поселиться в соседнем Зеленоградске, откуда отправиться на экскурсию на весь день на автомобиле или туристическом автобусе. Самостоятельные путешественники могут скачать на смартфон персональный путеводитель – приложение проведёт полноценный тур, сориентирует по GPS и не позволит заблудиться или пропустить что-то интересное. Я советую начать знакомство с парком с Визит-центра на 14,7 километре.
На косе обязательно нужно посетить экотропу «Высота Эфа» и станцию кольцевания птиц, открытую с апреля по октябрь, увидеть большую дюнную гряду, знаменитый Танцующий лес, большие рыбачинские ловушки и уникальное озеро эолового происхождения. И, конечно, попробовать рыбу, копчённую по традиционным рецептам. Лучшие точки для красивых фото – высоты Эфа и Мюллера и обзорная площадка у озера Лебедь. А мой любимый маршрут для осенних прогулок – Королевский бор. Это старовозрастной лес, по нему проложена тропа длиной 2,9 км, которая ведёт вдоль зарослей папоротников и питомника туи гигантской к зарослям Куршского залива.
Открыть все секреты
Елена Мишагина, директор по продажам отеля Radisson Blu, Kaliningrad
Я переехала в Калининград относительно недавно и только открываю его потаённые уголки. Однажды, гуляя по своему району, я обнаружила ход, ведущий куда-то под землю. Оказалось, это музей «Бункер» (Университетская ул., 2а) на глубине 7 м. Здесь был штаб немецкого командования, где в 1945 году комендант Кёнигсберга генерал Отто фон Ляш принял решение о капитуляции – экспозиция с реальными записями переговоров и панорамами разрушенного города впечатляет до слёз.
Другая внезапная находка ждала меня в Светлогорске – в сезон в этот прибрежный город наш отель делает для гостей бесплатные трансферы. Блуждая по нему, я набрела на поляну, заполненную крошечными зданиями: керамические домики, замки, кирхи, мосты. Присмотревшись, узнала очертания острова Канта с Кафедральным собором и исчезнувший уже Королевский замок – передо мной оказался макет средневекового Кёнигсберга, он находится в переулке Гофмана. Детальная проработка объектов поражает – кажется, на запутанных улочках вот-вот появятся маленькие человечки, бегущие по своим крошечным делам.
Сбежать на край земли
Валерия Надымова, директор информационно-медийного пространства «Старый люнет»
Балтийская коса не менее уникальна и интересна, чем Куршская. Она всегда была стратегически важной и хранит немало военных тайн. Здесь были пруссы, шведы, немцы, французы, русские, начиная с XVII века строились крепости. Сохранились постройки XIX века – форт Западный и два люнета. Люнет – это оборонительное сооружение в виде пятиугольного вала, окружённого рвом. На валу стояли пушки, а в центре располагалось здание – редюит. Оно было сильно разрушено, в детстве мы играли на этих развалинах. А теперь нам удалось его восстановить и в 2017 году открыть музей, где гости Балтийской косы могут узнать о её истории, увидеть уникальные карты, чертежи, фотографии и документальные ролики.
Вход бесплатный, а ещё мы проводим экскурсии – как по музейному пространству, так и по самой косе. Для туристов открыты только 5 км, но там есть что посмотреть. Немцы построили здесь самую современную авиабазу в Восточной Пруссии, советские военные потом пользовались ею ещё 50 лет. Когда видишь огромные ангары, гидрогавань, железобетонные доты и дзоты в теле дюн, начинаешь понимать, с чем столкнулись в 1945 году советские солдаты: считалось, что эти мощнейшие сооружения невозможно взять, но нашим удалось. Сейчас коса – сталкерская зона: природа потихоньку поглощает дороги и военные бункеры. Но в этой постапокалиптической картинке нет мрачности, всё выглядит очень красиво. Особенно когда начинаются шторма: мы с трёх сторон окружены морем, и бушующая стихия производит потрясающее впечатление. Мы, активисты и местные жители, надеемся, что со временем Балтийская коса станет особо охраняемым музеем под открытым небом.
Погрузиться в историю
Александр Быченко, основатель музея-квартиры Altes-Haus
Название нашего музея означает «старый дом». Появился он случайно. Семь лет назад мы с любимой женой Наташей затеяли ремонт и на это время перебрались в квартиру своего приятеля, увлечённого антиквариатом. Тот нашёл аутентичные апартаменты в историческом немецком доме, отреставрировал, обставил старинной мебелью, собирался переехать, но обстоятельства изменились. Мы прожили там почти год, и всё это время к нам приходили знакомые, знакомые знакомых и уже вовсе незнакомые люди, которые хотели посмотреть на настоящую немецкую квартиру. Они спрашивали про старые вещи, а мы даже не знали, что им отвечать. Ну и начали изучать вопрос, читать книги по истории, искать краеведов.
Так увлеклись, что, когда ремонт закончился, продолжили показывать людям эту квартиру. Поначалу я хотел открыть в ней что-то вроде антикварного салона и для привлечения клиентов раз в неделю проводил бесплатные туры. Но скоро стало ясно, что клиентов нет, а вот экскурсии пользуются большой популярностью, — и мы с Наташей решили превратить квартиру в музей. Начали проводить там лекции, как-то раз позвали в спикеры специалиста по пруссам — историка и археолога Романа Шароухова. Он рассказывал кучу интересных вещей про древние городища, могильники, замки, расположенные буквально у нас перед глазами, — целый мир, о котором я ничего не знал. Жившие здесь люди были конниками, пили кумыс, красили лица и покрывали их татуировками, сражались, придумывали потрясающие легенды и строили огромные — как пирамиды майя — сооружения, которые сейчас поглотили леса.
Я был так потрясён, что захотел поделиться этим открытием. И мы начали делать туры по области, которые назвали «Мир Прусского периода». Сейчас у нас уже 7 маршрутов плюс ещё 3 пешеходных по Калининграду. Мы выезжаем по выходным, расписание есть на сайте, и места стоит бронировать заранее.
Отыскать Кёнигсберг в Калининграде
Владимир Смирнов, зампредседателя Ассоциации гидов Калининградской области
Кёнигсберг постепенно растворяется в Калининграде, но ещё есть места, где можно найти его следы. В центре почти всё старое было снесено, мало что осталось – церкви, школы, военные бастионы, городские ворота, в которых сейчас размещаются музеи. Но чуть дальше есть несколько кварталов с остатками немецкой застройки. Её можно увидеть в бывших районах Марауненхоф (ул. Тельмана) и Амалиенау (ул. Кутузова). Это, наверное, единственный уголок Кёнигсберга, который по-настоящему хорошо сохранился.
Квартал дорогих вилл Амалиенау был застроен в первой половине XX века по проекту архитектора Фридриха Хайтманна, и нынешним урбанистам стоило бы у него поучиться – настолько здесь всё продумано. Хайтманн расположил улицы так, чтобы не было ни одного перекрёстка под прямым углом (и здесь до сих пор не бывает пробок!). Была продумана социальная инфраструктура – церкви, школы, купальни, парки, Академия искусств. В Амалиенау селились банкиры, предприниматели и чиновники высокого ранга, но после войны многие виллы превратились в коммуналки. В 90-х дома стали расселять, особняки выкупали и восстанавливали частные владельцы, и сейчас исторический район вернул себе славу самого красивого и престижного в городе. Многие здания построены в стиле модерн либо с какими-то его элементами, красивейшие – вилла Михаэлис, вилла Розенберг и вилла Лео, построенная Хайтманном.
Обязательно зайдите в кафе «Густав Гроссман» при музее Altes Haus, чтобы почувствовать атмосферу Кёнигсберга. В Амалиенау поражает ощущение уюта. Всё радует глаз: зелёные насаждения – там целый ботанический сад под открытым небом, гармоничная архитектура, размеренность. После первых же 15 минут забываешь про дела, перестаёшь суетиться и начинаешь верить, что жизнь прекрасна, а мир добр и полон любви.
Добыть янтарь
Алексей Заливатский, глава администрации поселка Янтарный
Раньше наш посёлок назывался Пальмникен. Почти 150 лет назад предприниматель Морис Беккер первым в Пруссии получил лицензию на добычу янтаря и построил тут комбинат, так как здешнее месторождение содержит 93% мировых запасов. На территории комбината есть музей и смотровая площадка, где можно узнать, как добывают янтарь, и даже самому поковыряться в песочнице. Впрочем, янтарь вы и на пляже найдёте. Только искать нужно утром – это как грибы: кто раньше встал, тот первый собрал.
Пляжи – наша гордость. Дело в том, что комбинат, добывая янтарь из карьера, сбрасывает в море отработанный песок. И за многие годы течения разнесли этот песок по берегу на 6,5 км. Шесть лет назад мы на это посмотрели и подумали – а не сделать ли из Янтарного настоящий пляжный курорт? Считалось, что на Балтике с её неустойчивой погодой это невозможно. Но уже через год наш пляж первым в России получил «Голубой флаг», а сегодня этим знаком отмечены две пляжные зоны из трёх. Они имеют всю инфраструктуру, включая электроподъёмники для людей с инвалидностью, есть лежаки, зонтики и «балтийские корзины» – такие плетёные кресла, чтобы загорать в ветреные дни. Впрочем, местные предпочитают «сковородки» – так называют пространство между дюнами, где всегда тепло и нет ветра.
Вдоль пляжей идёт деревянный променад – зимой его заносит песком по самые перила, но весной мы снова его расчищаем. Выросший из заложенного Беккером дендрария парк считается объектом культурного наследия. От Пальмникена в Янтарном вообще сохранилось немало – кирха, исторические здания, бывшая усадьба Мориса Беккера: она была восстановлена и превратилась в пятизвёздочный отель. В конце сентября пляжный сезон заканчивается, но водные процедуры на море по-прежнему доступны – летом на берегу открылся большой Nordic Spa с панорамными саунами и открытыми купелями на дровах прямо на пляже.
Прокатиться по старым дорогам
Андрей Новожилов, фотограф, блогер, путешественник
Путешествие на автомобиле по Калининградской области – это маст, потому что дороги у нас особенные: «прусские аллеи» обсажены по бокам деревьями, и особенно красиво это выглядит осенью. Мой любимый маршрут – поездка на восток области в заповедник «Виштынецкий» и Роминтенскую пущу (Красный лес), один из самых интересных и наименее исследованных туристами районов, где сохранилось особенно много старых аллей. Ехать надо не по федеральной трассе, а вдоль границы с Польшей (осторожно, телефон то и дело ловит польскую сеть, можно получить счёт за роуминг). И, конечно, делать остановки. По дороге встретится множество интересных кирх: в Зеленополье, например, есть руины кирхи, где на стене сохранилась мозаика в память погибших в Первой мировой, а в Правдинске, бывшем Фридланде, кирха восстановлена и можно подняться на колокольню. В Железнодорожном (Гердауэне) сейчас идёт реставрация, и посёлок выглядит очень классно.
Много исторических зданий сохранилось и в Озёрске (Даркемене), а ещё там устраивают велосплав: в городе садишься на велосипед, едешь по красивым просёлочным дорогам до реки Анграпа, там меняешь велик на байдарку и возвращаешься обратно по воде. Одни из моих любимых точек – старый немецкий шлюз на Мазурском канале в Озерках, эпическая заброшка, где можно наснимать впечатляющих кадров, и бескрайние пастбища на подъезде к Роминтенской пуще.
Стоит заехать в посёлок Краснолесье, где хороший музей, восстановленная кирха и лавка, где делают шоколад ручной работы, и посмотреть на живописный арочный мост над рекой Красная. Дальше едем через дремучие леса, где кайзер охотился на оленей и любили отдыхать бонзы Третьего рейха, где прячется среди дубрав красивое озеро Мариново и сохранился большой участок дороги, выложенной мелкой брусчаткой, и эти лесные закоулки выводят к озеру Виштынец, нашей жемчужине. По нему проходит граница с Литвой, так что для посещения парка нужен пропуск.
Пересчитать хомлинов
Наталья Шевченко, основатель студии янтаря «Мастерская хомлинов»
Даже в Калининграде мало кто знает, как определить подлинный янтарь. Рассказывают, что он не тонет в солёной воде, – это правда, но пластик, например, тоже в ней всплывёт. Более надёжный метод – проверить янтарь на запах: пилочкой или наждачкой немного поточить камень в незаметном месте и принюхаться – настоящий янтарь пахнет морем и соснами, ну а пластик не пахнет ничем. Настоящий янтарь не может стоить дёшево. Цена зависит от размера фракции и от чистоты: первый сорт – совершенно чистый камень, второй – с небольшими вкраплениями, а третий, мой любимый, – это смесь смолы и древней органики – веточек, листьев, торфа.
Ещё цену янтаря определяет цвет. Прозрачный стоит дешевле, медовый – подороже, а больше всех – белый, из которого, по легенде, были сделаны чётки Будды. Самое дорогое – инклюзы, кусочки смолы с застывшими насекомыми. Но если вы ищете не украшение, а сувенир, можно просто отправиться на пляж после шторма. Ищите выброшенные волнами водоросли, потрясите их – и на песок полетят янтарные капельки. Их можно собрать и смолоть в кофемолке, а потом добавить эту пыль в крем или лосьон для умывания, и получится лучший скраб на свете. Научно доказано, что янтарная кислота – сильнейший природный биостимулятор. Каждый янтарщик знает: если порезанный палец макнуть в пыль под станком, кровь остановится.
А ещё янтарь поднимает настроение и снимает усталость. Есть в нём какое-то волшебство. Именно янтарь даёт жизненные силы хомлинам – маленьким человечкам, которых мы придумали и поселили в Калининграде. По легенде, они многие тысячелетия жили на берегах Балтийского моря, работали с янтарём, искали себе домик и прятались от людей, но сейчас стали появляться на улицах города у самых интересных достопримечательностей. И если увидел всех семерых хомлинов – значит, во всех самых популярных местах Калининграда побывал!
И рыбку съесть
Павел Борисенко, шеф-повар гастробара «Соль» и ресторана Seasons
Калининградской гастрономии как таковой пока не существует, мы её только создаём. Ведь кухня – это пласт культуры, для её формирования нужны традиции, время, а наша история ещё совсем короткая. Кёнигсберг и Восточная Пруссия – то были совершенно другие люди, не имеющие отношения к тем, кто живёт здесь сейчас, так что прусскую кухню нельзя считать калининградской. Так же как и историческую русскую, ведь Калининградская область появилась в советское время, здесь селились люди со всего Союза, из районов с совершенно разными кулинарными традициями. Так что наша региональная гастрономия только в процессе формирования, а вот уникальные продукты и блюда у нас есть.
Например, строганина из пеламиды – считается, что это калининградский рецепт, на самом деле ничего подобного, но вкусно. Обязательно попробуйте балтийского судака, только здесь его умеют правильно готовить – у нас в «Соли», например, он идёт с соусом из шампанского и овощным птитимом, и это одно из самых популярных блюд. Сарган, калкан, корюшка – попробовать их можно только 2–3 недели в году, и если попадёте в сезон, советую не упускать шанс. А больше всего я люблю балтийскую кильку. Её квасят в пряном рассоле и продают на Центральном рынке за какие-то смешные деньги: стоит целый ряд женщин с бидонами, у каждой можно пробовать и выбирать посол по вкусу.
Ещё на Центральном рынке стоит покупать провесную скумбрию – её маринуют, потом подвешивают и получается такая подвяленная полусолёная рыба, очень вкусно и необычно. И калининградскую селёдку – она слабого посола, некрупная и нежная. Надо спрашивать продавцов, когда засолили, и брать, только если отвечают, что вчера вечером, через три дня будет уже не то. А за копчёной рыбой калининградцы всегда едут на Куршскую косу, там она самая качественная и свежая.
Координаты
Дорога
Пока действуют карантинные ограничения, добраться до Калининграда можно только по воздуху. По области удобнее перемещаться на автомобиле – расстояния небольшие. Калининград и курортные городки на побережье связывают электрички.
Отели
Калининград
Расположенный в самом центре Radisson Blu Hotel, Kaliningrad предлагает современные номера с экологичным шведским дизайном и видом на исторические достопримечательности. При отеле имеется всё, что положено хорошей гостинице, – рестораны, бар, фитнес-центр и галерея сувенирных магазинов.
Гостевой дом «Альбертина» назван в честь Кёнигсбергского университета, расположен в тихом районе вилл и принадлежит местному поэту и писателю Борису Бартфельду. Отсюда недалеко до чудесного парка имени Марка Ашмана и главных городских достопримечательностей, при этом чувствуешь себя как на даче – городской шум сюда не долетает.
Куршская коса
Стоящий на берегу Балтийского моря, рядом с хорошим пляжем парк-отель «Маяковский» расположен на территории национального парка. Он славится своей кухней и банным комплексом на дровах.
Янтарный
Отель Schloss разместился в восстановленном доме богатого добытчика янтаря Мориса Беккера и примыкающем к нему здании в современном стиле – отсюда рукой подать до старинного парка и прекрасного пляжа со статусом «голубой флаг».
Светлогорск
Милый бутик-отель Madame L, что в самом центре города, – отличная отправная точка для прогулок по его старым кварталам и знакомства с локальной кухней (в меню даже есть уха с янтарной кислотой). До концертного зала «Янтарь-Холл» и нового променада отсюда тоже недалеко.
Зеленоградск
Владельцы дизайнерского отеля «Парадокс» – те же, что и у нескольких частных музеев города. «Парадоксально» здесь даже название отельного ресторана – «Уксус».
Рестораны
Калининград
Гастробар «Соль», едва открывшись, уже успел завоевать массу наград и премий, включая звание «Ресторан года–2019», так что столик для ужина здесь надо бронировать за неделю. В меню – авторские версии модных блюд из локальных продуктов: есть и севиче, и поке, и рамен, но таких вы ещё не пробовали. Пивоварня и ресторан «Редюит» натурально находятся в старом редюите (части бастиона), где в разное время располагались отделение милиции, общежитие и лесопилка. Завсегдатаи хвалят здешние пиво, рульку, домашние колбаски, жареную балтийскую треску и запечённое филе судака.
Ресторан «Солнечный камень» в старинных Россгартенских воротах расположен в двух шагах от Музея янтаря – отсюда и название. Вкусовые рецепторы посетителей здесь балуют рыбной строганиной и шашлыком из угря.
В «Штайндамм, 99» (тел. + 7 (4012) 388470) готовят из региональных и сезонных продуктов. Помимо литовского борща (холодного свекольника) и кёнигсбергских клопсов (мясных тефтелей), которые каждому гостю Калининграда стоит попробовать хотя бы раз, в меню несказанно хороши все без исключения блюда из рыбы и необычные десерты. Ресторан находится в старинном доме, об истории которого владельцы создали целую книгу – попросите у официантов полистать, будете впечатлены.
Куршская коса
Подкрепиться во время путешествия по национальному парку лучше всего в Fishhof – заказывайте рыбную тарелку и уху из четырёх видов рыб. Это весьма популярное место, поэтому лучше бронировать столик заранее.
Сувениры
Главные калининградские трофеи – всевозможные изделия и украшения из янтаря (есть и косметика с янтарной кислотой), которые можно купить повсюду, от уличных ларьков до бутиков в аэропорту, но лучше всего – в магазине при комбинате «Янтарный». Беспроигрышные варианты – марципан Pomatti, сыры (например, тильзитер и с пажитником) или рыба. Не расстраивайтесь, если не хватило времени на сувенирный шопинг, всё можно приобрести в калининградском аэропорту «Храброво».
Совет
Северо-восточная часть области между городками Полесск и Славск за обилие каналов, рек и рукавов иногда называют «калининградской Венецией». Остановившись в загородном гостевом комплексе FishDorf в посёлке Матросово, можно не только отдыхать и гулять по его обширной территории, но и рыбачить, кататься на квадроциклах и совершать походы на байдарках и велосипедах.