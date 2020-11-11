Янтарный сезон: путеводитель по Калининградской области

Михаил Попов, управляющий Музеем марципана в Бранденбургских воротах

Много городов и стран борются за право называться родиной марципана. Но Калининград тут на особом положении, потому что наш марципан – уникальный, и его точно придумали именно в Кёнигсберге, больше нигде такого нет. Его отличает румяная корочка – как на багете. Она, кстати, служит гарантией качества – если не соблюдать рецептуру и класть меньше миндаля, корочка просто не запечётся.

Хороший марципан определяется именно количеством миндаля в составе – всегда смотрите на этикетку. Его не может быть меньше 21%, иначе продукт потеряет право называться марципаном, другим орехом его заменить нельзя. А чтобы получить звание edel, то есть «благородный», марципан должен содержать не менее 37% миндаля. С этим и связана высокая цена: в Кёнигсберге использовали средиземноморский миндаль – он более ароматный, с благородной горчинкой, но и стоит дороже. Марципан считали королём сладостей – когда братья Поматти в 1809 году открыли в городе первую фабрику, то сразу стали поставщиками королевского двора.

Но в советские годы традиции были утрачены и этим словом стали называть булочки с жареным арахисом. И когда моя семья почти 20 лет назад начала заниматься марципаном, нам пришлось потрудиться, чтобы изменить представления о продукте. Зато теперь марципан снова стал достопримечательностью Калининграда. В 2017 году мы открыли бесплатный музей в Бранденбургских воротах. Это культовое место – раньше здесь был пивбар «У ворот», и к нам ещё заходят люди, которые тут выпивали. Расстраиваются, что нет пива, но мы их угощаем марципановым кофе, и это служит утешением – недаром марципан в Кёнигсберге продавали в аптеках как средство от душевных расстройств.