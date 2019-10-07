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Путешествия

Зал управления чернобыльским реактором открыли для туристов

07 октября 2019
Зал управления реактором в Чернобыле
В помещение можно зайти в специальном костюме и маске.

Визит в зал управления длится всего пару минут, чтобы воздействие радиации не достигло опасного уровня. Таким образом туристы проведут больше времени, сдавая респираторы, каски и защитные костюмы, а также находясь в сканерах, проверяющих наличие радиации. 

В июле президент Украины Владимир Зеленский сделал «зону отчуждения» Чернобыльской АЭС официальной достопримечательностью.

В 2019 году Чернобыль посетили 87 тысяч туристов. Его популярность резко возросла после выхода одноименного мини-сериала от HBO.

Украина открыла Чернобыль для туристов в 2011 году. В прошлом году зону отчуждения посетили 72 тысячи иностранных туристов, в 2017 году – 50 тысяч.