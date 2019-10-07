Зал управления чернобыльским реактором открыли для туристов

В 2019 году Чернобыль посетили 87 тысяч туристов. Его популярность резко возросла после выхода одноименного мини-сериала от HBO.

Украина открыла Чернобыль для туристов в 2011 году. В прошлом году зону отчуждения посетили 72 тысячи иностранных туристов, в 2017 году – 50 тысяч.