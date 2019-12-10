Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия
партнёрский материал

Западный Казахстан: область, где оживает история

Текст: Токтар Кенжегалиев; Фото: Максат Шагырбаев, Михаил Шпигельман, Мейрбек Тажкуранов
10 декабря 2019
Мост.jpg

Западно-Казахстанская область, расположенная на северо-западе Казахстана и занимающая территорию 151,3 тысячи километров, по своему географическому положению идеально подходит для развития туризма. Она граничит с Атырауской и Актюбинской областями Казахстана, пятью областями Российской Федерации – Саратовской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской и Астраханской. А если учесть, что через реку Урал проходит символическая граница двух континентов, Европы и Азии, то с полным правом Западный Казахстан можно назвать сердцем Евразии.

DSC_8640-2.jpg
Турнир «Кансонар» В Уральске ежегодно проходят турниры беркутчи. Сложности тренировки птицы сравнимы с подготовкой беговых лошадей к скачкам. Птице необходимо уметь ловить зверя, знать голос хозяина, слушаться его беспрекословно. Для охоты используют лишь самок ловчих птиц. Искусство беркутчи вызывает большой интерес у иностранных туристов.

Уральск – административный центр Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, находящийся в европейской части страны, основан в 1613 году на правом берегу реки Урал. Подтверждением того, что и в древние времена здесь существовала развитая культура, стало открытие средневекового городища Жайык – исторического предшественника Уральска. Архивные документы свидетельствуют о том, что город был важнейшим административным, военным и торговым центром на степном участке Шелкового пути. По предположению археологов, его расцвет пришёлся на XIII–XV века, и расположен он был примерно в 12 километрах от областного центра Западно-Казахстанской области.

Отличительной особенностью Уральска по сравнению с другими городами Казахстана стал симбиоз европейской и азиатской культур. Здесь прекрасно сочетаются старина и современный стиль. Так, украшением центральной части города стали здания и избы, построенные в древнерусском стиле в XVIII–XIX веках из красного обожженного кирпича.

MAX07301.jpg
Истоки войлочного производства относят к концу эпохи бронзы, времени, когда кочевое скотоводство стало преобладающим видом. В казахских степях изготовление войлочных изделий достигло высо­кого художес­твенного уровня. Уральск по праву считается одним из центров войлочного производства в Казахстане.

Примечательно и то, что Уральск был центром крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева в годы царствования императрицы Екатерины II. В разные годы сюда приезжали великие русские поэты А. Пушкин, И. Крылов, этнограф Д. Даль, писатели В. Жуковский, М. Шолохов, знаменитый оперный певец Ф. Шаляпин.

Несмотря на то что лишь небольшая часть региона покрыта лесами, Уральск по праву считается одним из зеленых городов Казахстана. К услугам гостей города – десятки отелей («Шагала», «Парк-отель», «Пушкин-отель», «Курмет») и другие. Приятно провести время можно в ресторанах и кафе («Пражские ночи», «Слобода», «Эль Дивинио», «На высоте» и другие).

Гора.jpg
Гора Торыатбас находится в Чингирлауском районе ЗКО. У ее подножья растут редкие растения, многие из которых имеют целебные свойства, а красота местности просто завораживает.

Важным фактором, способствующим развитию туризма, стала налаженная дорожная инфраструктура. Через территорию Западно-Казахстанской области проходят международные автомобильные трассы: Уральск – Атырау, Самара – Шымкент, Уральск – Оренбург, Уральск – Саратов. Хорошо развит придорожный сервис. На должном уровне услуги гостиниц и столовых. Западно-Казахстанская область привлекательна для туристов и своими многочисленными музеями. Не бывает недостатка в посетителях в областном историко-краеведческом музее, в музее Е. Пугачева, музее А. Пушкина, музее Героя Советского союза М. Маметовой, в доме-музее М. Шолохова, музее Алашорды, музее природы и экологии и других. Привлекают внимание и мавзолейные комплексы, включенные в карту «Сакральных мест Казахстана». Самый выдающийся из них – «Западно-Казахстанский областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей — заповедник Хан Ордасы».

MAX06445.jpg
«Западно-Казахстанский областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей — заповедник Хан Ордасы», появившийся в начале XIX века, расположен в селе Хан Ордасы Западно-Казахстанской области. Бокейская Орда основана султаном Бокеем в 1801 г.