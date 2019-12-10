Западный Казахстан: область, где оживает история

Уральск – административный центр Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, находящийся в европейской части страны, основан в 1613 году на правом берегу реки Урал. Подтверждением того, что и в древние времена здесь существовала развитая культура, стало открытие средневекового городища Жайык – исторического предшественника Уральска. Архивные документы свидетельствуют о том, что город был важнейшим административным, военным и торговым центром на степном участке Шелкового пути. По предположению археологов, его расцвет пришёлся на XIII–XV века, и расположен он был примерно в 12 километрах от областного центра Западно-Казахстанской области.

Отличительной особенностью Уральска по сравнению с другими городами Казахстана стал симбиоз европейской и азиатской культур. Здесь прекрасно сочетаются старина и современный стиль. Так, украшением центральной части города стали здания и избы, построенные в древнерусском стиле в XVIII–XIX веках из красного обожженного кирпича.