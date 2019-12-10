Западный Казахстан: область, где оживает история

Западно-Казахстанская область, расположенная на северо-западе Казахстана и занимающая территорию 151,3 тысячи километров, по своему географическому положению идеально подходит для развития туризма. Она граничит с Атырауской и Актюбинской областями Казахстана, пятью областями Российской Федерации – Саратовской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской и Астраханской. А если учесть, что через реку Урал проходит символическая граница двух континентов, Европы и Азии, то с полным правом Западный Казахстан можно назвать сердцем Евразии.
Уральск – административный центр Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, находящийся в европейской части страны, основан в 1613 году на правом берегу реки Урал. Подтверждением того, что и в древние времена здесь существовала развитая культура, стало открытие средневекового городища Жайык – исторического предшественника Уральска. Архивные документы свидетельствуют о том, что город был важнейшим административным, военным и торговым центром на степном участке Шелкового пути. По предположению археологов, его расцвет пришёлся на XIII–XV века, и расположен он был примерно в 12 километрах от областного центра Западно-Казахстанской области.
Отличительной особенностью Уральска по сравнению с другими городами Казахстана стал симбиоз европейской и азиатской культур. Здесь прекрасно сочетаются старина и современный стиль. Так, украшением центральной части города стали здания и избы, построенные в древнерусском стиле в XVIII–XIX веках из красного обожженного кирпича.
Примечательно и то, что Уральск был центром крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева в годы царствования императрицы Екатерины II. В разные годы сюда приезжали великие русские поэты А. Пушкин, И. Крылов, этнограф Д. Даль, писатели В. Жуковский, М. Шолохов, знаменитый оперный певец Ф. Шаляпин.
Несмотря на то что лишь небольшая часть региона покрыта лесами, Уральск по праву считается одним из зеленых городов Казахстана. К услугам гостей города – десятки отелей («Шагала», «Парк-отель», «Пушкин-отель», «Курмет») и другие. Приятно провести время можно в ресторанах и кафе («Пражские ночи», «Слобода», «Эль Дивинио», «На высоте» и другие).
Важным фактором, способствующим развитию туризма, стала налаженная дорожная инфраструктура. Через территорию Западно-Казахстанской области проходят международные автомобильные трассы: Уральск – Атырау, Самара – Шымкент, Уральск – Оренбург, Уральск – Саратов. Хорошо развит придорожный сервис. На должном уровне услуги гостиниц и столовых. Западно-Казахстанская область привлекательна для туристов и своими многочисленными музеями. Не бывает недостатка в посетителях в областном историко-краеведческом музее, в музее Е. Пугачева, музее А. Пушкина, музее Героя Советского союза М. Маметовой, в доме-музее М. Шолохова, музее Алашорды, музее природы и экологии и других. Привлекают внимание и мавзолейные комплексы, включенные в карту «Сакральных мест Казахстана». Самый выдающийся из них – «Западно-Казахстанский областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей — заповедник Хан Ордасы».