Жемчужина Карибского бассейна. Гид по Доминикане

Побывать на подземных озерах

В восточной части Санто-Доминго, столицы Доминиканы, расположен Национальный парк «Три глаза» (Los Tres Ojos). Его главные точки притяжения — это огромная пещера и подземные озера с прозрачной лазурной водой. Таких «глаз» на самом деле не три, а четыре, но последнее было обнаружено уже после того, как парку дали название. Это озеро находится не в пещере, а на открытом воздухе. Добраться до него можно на небольшом плоту.



Фото: Дарья Желнина

Приезжать в национальный парк лучше всего рано утром, чтобы опередить других туристов и насладиться природными достопримечательностями в тишине и покое. Чем раньше вы приедете, тем больше времени останется на то, чтобы побродить по другой части Санто-Доминго до наступления сильной жары.

Погулять по историческому центру столицы

Несмотря на всю красоту «Трех глаз», главной достопримечательностью столицы Доминиканы считается Колониальный город — исторический центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по нему переносит во времена, когда эти земли были испанской колонией (отсюда и название).

История Санто-Доминго тесно связана с семьей Христофора Колумба. В 1492 году мореплаватель достиг берегов острова, который он назвал Эспаньола (здесь сегодня расположены два государства: Доминиканская Республика и Республика Гаити). В 1496 году Бартоломео, брат Колумба, основал на берегу реки Осама город, который сегодня известен как Санто-Доминго. Позже здешним губернатором стал сын Христофора Колумба, для которого был построен дворец Алькасар-де-Колон. Здание сильно пострадало во время нападения пиратской армады Френсиса Дрейка и восстановлено лишь много лет спустя. Сегодня здесь находится музей, гулять по которому лучше всего с гидом.

Санто-Доминго — старейший европейский город Нового Света. Здесь была построена первая церковь, первая больница, первый университет, а также проложена первая мощеная дорога в Латинской Америке. Она появилась на улице Дам, где любила гулять жена Диего Колона. Улица сохранилась до сих — пройдитесь по ней и поглядите на крепость Осама и кафедральный собор Санты-Марии-ла-Менор, старейшую готическую церковь Америки.

На площади рядом с собором установлен памятник Христофору Колумбу. Здесь можно отдохнуть в тени деревьев и понаблюдать за местными жителями. Мамы приходят на площадь с детьми — и те с удовольствием носятся за голубями. Старики собираются на партию-другую в домино, музыканты — чтобы подзаработать, а молодые люди в униформе приходят сюда со своей едой, чтобы пообедать на свежем воздухе.



Фото: Дарья Желнина

Попробовать местную еду и напитки

В Доминикане не особенно жалуют крупные супермаркеты — большей популярностью пользуются кольмадо, небольшие магазины у дома. Для легкого перекуса можно купить чипсы из плантана (овощного банана), а если вы сильно проголодались, попробуйте типичное доминиканское блюдо ла-бандера: рис с фасолью, мясом и тем же жареным плантаном. Из супов тут популярно санкочо — бульон из нескольких видов мяса (обычно из курицы и свинины), куда добавляют юкку, картофель и зеленые бананы. Подают такой суп с рисом и авокадо.

Что касается напитков, то лучше всего утолить жажду кокосовой водой. На улицах Санто-Доминго можно встретить уличных торговцев, которые ходят с большой тележкой с кокосами и мачете, с помощью которого они срубают крышку с ореха, чтобы из него можно было пить как из большого кубка или кружки. Стоит это удовольствие один доллар.



Фото: Дарья Желнина

Помимо кокоса в Доминикане стоит попробовать еще и разные фрукты, которые не встретишь в России. Например, богатую витамином С карамболу — кисло-сладкий фрукт, напоминающий в поперечном разрезе звезду. Или гуанабану — зеленый плод с кремовой мякотью, который еще называют сметанным яблоком.

Из алкогольных напитков можно попробовать мамахуану, смесь из трав с красным вином и ромом. Некоторые доминиканцы также пьют пиво с томатным соком.

Встретить рассвет на пляже

Разница во времени в Доминикане переносится очень легко, если взять билеты на ночной рейс. Поспал в самолете, открываешь глаза — уже утро, и ты в другой стране. Благодаря такому перелету будет просто перестроиться. Время в Доминикане отстает от московского на 7 часов.

Бонусом к раннему подъему станет отличный шанс встретить рассвет на пляже. Именно в это время получаются самые красивые фотографии с приятным светом и мягкими тенями. Поэтому на следующий день после экскурсии в Санто-Доминго советуем встать в 5:30 (что несложно, ведь в Москве уже будет 12:30) и устроить фотосессию на пляже.

Ранний подъем может еще и сподвигнуть вести более правильный образ жизни: начать бегать по утрам или заниматься йогой, пока никого нет на пляже. Если не забросите это дело, когда вернетесь домой, у вас останется лучший сувенир на память — полезные привычки.

Побывать в мангровых джунглях

После погружения в историю Доминиканы советуем также исследовать природные сокровища страны. Экотуризм в стране отлично развит, что неудивительно, ведь национальные парки и заповедники занимают 25% ее территории. Один из них — национальный парк Лос-Айтисес. Побывать там стоит ради того, чтобы посмотреть на мангровые джунгли. Деревья растут прямо из воды, а их корни видны на поверхности. Кажется, что это и не деревья вовсе, а величественные энты Средиземья, которые сейчас встанут и пойдут войной на крепость Сарумана.



Фото: Дарья Желнина

Попасть в это удивительное место можно на катамаране. Медленно проплывая на нем сквозь мангровые джунгли, вы доберетесь до другой достопримечательности парка — пещеры Ла-Линеа, в которой сохранились остатки наследия индейцев таино, проживавших на этих землях до прихода испанцев. На стенах можно увидеть их петроглифы и пиктограммы.

Еще одна достопримечательность Лос-Айтисес — птицы. Пока вы будете добираться до джунглей и пещеры на катамаране, сможете увидеть, например, американских бурых пеликанов, которые в полете больше напоминают птеродактилей.



Фото: Дарья Желнина

Если решите поехать сюда, захватите с собой какое-нибудь средство от комаров, потому что в пещере они водятся, и бинокль, чтобы лучше рассмотреть всех птиц.

Прокатиться на зиплайне

Тем, кто любит экстремальный отдых, стоит отправиться в тематический парк La Hacienda. Сюда стоит взять с собой удобную закрытую одежду и обувь, а главное — камеру GoPro с креплением для шлема, потому что тут найдется что поснимать. Название парка переводится как «ферма», поэтому здесь есть скотный двор, где можно подоить корову, покормить телят, погладить коз и ослика.

Помимо этого, здесь есть и другие развлечения: можно прокатиться на лошадях или багги. Больше всего эмоций доставит катание на зиплайне. Тут-то и пригодится GoPro. С высоты открывается вид на зеленые холмы и джунгли в долине. Некоторые спуски предназначены для парного катания, так что это еще и крутая идея для свидания.



Фото: La Hacienda Park

Отдохнуть на райском острове

Более романтичное место — остров Саона, который является частью Национального парка Котубанама. По дороге на остров, куда можно добраться из городка Байяибе, катамаран обычно делает остановку, чтобы туристы могли поплавать в естественном бассейне с лазурной водой.

Кстати, путь на Саону — это возможность насладиться всеми оттенками синего: Карибское море поражает своей красотой. Еще одна причина популярности Саоны — морские звезды, которые живут здесь на мелководье. Многие стремятся сделать фотографию с ними в руках. Мы так поступать не советуем, но если все-таки не сможете удержаться, то запомните, что вытаскивать морских звезд из воды нельзя. И будьте аккуратны, когда выпускаете их из рук: не дайте звезде перевернуться под водой, иначе она погибнет. Конечно, всем хочется прикоснуться к такой красоте, но нельзя забывать о бережном отношении к природе.



Фото: Дарья Желнина

Третья причина, по которой многие стремились на Саону, — фотография на лежачей пальме. Сегодня ее уже нет, но остались другие. Прогуливаясь по пляжу, вы сможете найти свое дерево и сделать традиционную фотографию из Доминиканы.

Еще один повод посетить остров — дельфины, которых можно встретить по пути туда или обратно. Они не боятся лодок и нередко сопровождают туристов. Останавливаться, чтобы вы могли поплавать с ними, никто не будет, но понаблюдать за этими удивительными существами в их естественной среде обитания вам никто не запретит.

Топ-5 локаций для фото

Город художников

Каса-де-Кампо, который нередко называют городом художников, напоминает испанскую деревню XVII века. Но на самом деле город был построен в 1980-х годах. Несмотря на то, что это лишь реплика, многие туристы заезжают сюда ради красивой фотосессии на узких улочках «города». Кроме того, отсюда открывается отличный вид на реку Чавон и ее долину.