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Путешествия

Жемчужина Карибского бассейна. Гид по Доминикане

07 ноября 2019
Доминикана, пляж, пальма. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина
Прокатиться на небесных качелях, побывать в мангровых джунглях и отдохнуть на райском острове – вместе с Anex Tour рассказываем, чем заняться в Доминиканской Республике.

Побывать на подземных озерах

В восточной части Санто-Доминго, столицы Доминиканы, расположен Национальный парк «Три глаза» (Los Tres Ojos). Его главные точки притяжения — это огромная пещера и подземные озера с прозрачной лазурной водой. Таких «глаз» на самом деле не три, а четыре, но последнее было обнаружено уже после того, как парку дали название. Это озеро находится не в пещере, а на открытом воздухе. Добраться до него можно на небольшом плоту.

Доминикана, пещера. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

Приезжать в национальный парк лучше всего рано утром, чтобы опередить других туристов и насладиться природными достопримечательностями в тишине и покое. Чем раньше вы приедете, тем больше времени останется на то, чтобы побродить по другой части Санто-Доминго до наступления сильной жары. 

Погулять по историческому центру столицы

Несмотря на всю красоту «Трех глаз», главной достопримечательностью столицы Доминиканы считается Колониальный город — исторический центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по нему переносит во времена, когда эти земли были испанской колонией (отсюда и название). 

История Санто-Доминго тесно связана с семьей Христофора Колумба. В 1492 году мореплаватель достиг берегов острова, который он назвал Эспаньола (здесь сегодня расположены два государства: Доминиканская Республика и Республика Гаити). В 1496 году Бартоломео, брат Колумба, основал на берегу реки Осама город, который сегодня известен как Санто-Доминго. Позже здешним губернатором стал сын Христофора Колумба, для которого был построен дворец Алькасар-де-Колон. Здание сильно пострадало во время нападения пиратской армады Френсиса Дрейка и восстановлено лишь много лет спустя. Сегодня здесь находится музей, гулять по которому лучше всего с гидом.

Санто-Доминго — старейший европейский город Нового Света. Здесь была построена первая церковь, первая больница, первый университет, а также проложена первая мощеная дорога в Латинской Америке. Она появилась на улице Дам, где любила гулять жена Диего Колона. Улица сохранилась до сих — пройдитесь по ней и поглядите на крепость Осама и кафедральный собор Санты-Марии-ла-Менор, старейшую готическую церковь Америки.

На площади рядом с собором установлен памятник Христофору Колумбу. Здесь можно отдохнуть в тени деревьев и понаблюдать за местными жителями. Мамы приходят на площадь с детьми — и те с удовольствием носятся за голубями. Старики собираются на партию-другую в домино, музыканты — чтобы подзаработать, а молодые люди в униформе приходят сюда со своей едой, чтобы пообедать на свежем воздухе.

Доминикана, площадь. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина 

Попробовать местную еду и напитки

В Доминикане не особенно жалуют крупные супермаркеты — большей популярностью пользуются кольмадо, небольшие магазины у дома. Для легкого перекуса можно купить чипсы из плантана (овощного банана), а если вы сильно проголодались, попробуйте типичное доминиканское блюдо ла-бандера: рис с фасолью, мясом и тем же жареным плантаном. Из супов тут популярно санкочо — бульон из нескольких видов мяса (обычно из курицы и свинины), куда добавляют юкку, картофель и зеленые бананы. Подают такой суп с рисом и авокадо.

Что касается напитков, то лучше всего утолить жажду кокосовой водой. На улицах Санто-Доминго можно встретить уличных торговцев, которые ходят с большой тележкой с кокосами и мачете, с помощью которого они срубают крышку с ореха, чтобы из него можно было пить как из большого кубка или кружки. Стоит это удовольствие один доллар.

Доминикана, продавец кокосов, кокосовая вода. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

Помимо кокоса в Доминикане стоит попробовать еще и разные фрукты, которые не встретишь в России. Например, богатую витамином С карамболу — кисло-сладкий фрукт, напоминающий в поперечном разрезе звезду. Или гуанабану — зеленый плод с кремовой мякотью, который еще называют сметанным яблоком.

Из алкогольных напитков можно попробовать мамахуану, смесь из трав с красным вином и ромом. Некоторые доминиканцы также пьют пиво с томатным соком.

Встретить рассвет на пляже

Разница во времени в Доминикане переносится очень легко, если взять билеты на ночной рейс. Поспал в самолете, открываешь глаза — уже утро, и ты в другой стране. Благодаря такому перелету будет просто перестроиться. Время в Доминикане отстает от московского на 7 часов.

Бонусом к раннему подъему станет отличный шанс встретить рассвет на пляже. Именно в это время получаются самые красивые фотографии с приятным светом и мягкими тенями. Поэтому на следующий день после экскурсии в Санто-Доминго советуем встать в 5:30 (что несложно, ведь в Москве уже будет 12:30) и устроить фотосессию на пляже.

Ранний подъем может еще и сподвигнуть вести более правильный образ жизни: начать бегать по утрам или заниматься йогой, пока никого нет на пляже. Если не забросите это дело, когда вернетесь домой, у вас останется лучший сувенир на память — полезные привычки.

Побывать в мангровых джунглях

После погружения в историю Доминиканы советуем также исследовать природные сокровища страны. Экотуризм в стране отлично развит, что неудивительно, ведь национальные парки и заповедники занимают 25% ее территории. Один из них — национальный парк Лос-Айтисес. Побывать там стоит ради того, чтобы посмотреть на мангровые джунгли. Деревья растут прямо из воды, а их корни видны на поверхности. Кажется, что это и не деревья вовсе, а величественные энты Средиземья, которые сейчас встанут и пойдут войной на крепость Сарумана.

Доминикана, энты. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

Попасть в это удивительное место можно на катамаране. Медленно проплывая на нем сквозь мангровые джунгли, вы доберетесь до другой достопримечательности парка — пещеры Ла-Линеа, в которой сохранились остатки наследия индейцев таино, проживавших на этих землях до прихода испанцев. На стенах можно увидеть их петроглифы и пиктограммы. 

Еще одна достопримечательность Лос-Айтисес — птицы. Пока вы будете добираться до джунглей и пещеры на катамаране, сможете увидеть, например, американских бурых пеликанов, которые в полете больше напоминают птеродактилей.

Доминикана, птицы. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

Если решите поехать сюда, захватите с собой какое-нибудь средство от комаров, потому что в пещере они водятся, и бинокль, чтобы лучше рассмотреть всех птиц.

Прокатиться на зиплайне

Тем, кто любит экстремальный отдых, стоит отправиться в тематический парк La Hacienda. Сюда стоит взять с собой удобную закрытую одежду и обувь, а главное — камеру GoPro с креплением для шлема, потому что тут найдется что поснимать. Название парка переводится как «ферма», поэтому здесь есть скотный двор, где можно подоить корову, покормить телят, погладить коз и ослика.

Помимо этого, здесь есть и другие развлечения: можно прокатиться на лошадях или багги. Больше всего эмоций доставит катание на зиплайне. Тут-то и пригодится GoPro. С высоты открывается вид на зеленые холмы и джунгли в долине. Некоторые спуски предназначены для парного катания, так что это еще и крутая идея для свидания.

Доминикана, зиплайн, Пунта-Кана
Фото: La Hacienda Park

Отдохнуть на райском острове

Более романтичное место — остров Саона, который является частью Национального парка Котубанама. По дороге на остров, куда можно добраться из городка Байяибе, катамаран обычно делает остановку, чтобы туристы могли поплавать в естественном бассейне с лазурной водой. 

Кстати, путь на Саону — это возможность насладиться всеми оттенками синего: Карибское море поражает своей красотой. Еще одна причина популярности Саоны — морские звезды, которые живут здесь на мелководье. Многие стремятся сделать фотографию с ними в руках. Мы так поступать не советуем, но если все-таки не сможете удержаться, то запомните, что вытаскивать морских звезд из воды нельзя. И будьте аккуратны, когда выпускаете их из рук: не дайте звезде перевернуться под водой, иначе она погибнет. Конечно, всем хочется прикоснуться к такой красоте, но нельзя забывать о бережном отношении к природе.

Доминикана, пляж. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

Третья причина, по которой многие стремились на Саону, — фотография на лежачей пальме. Сегодня ее уже нет, но остались другие. Прогуливаясь по пляжу, вы сможете найти свое дерево и сделать традиционную фотографию из Доминиканы.

Еще один повод посетить остров — дельфины, которых можно встретить по пути туда или обратно. Они не боятся лодок и нередко сопровождают туристов. Останавливаться, чтобы вы могли поплавать с ними, никто не будет, но понаблюдать за этими удивительными существами в их естественной среде обитания вам никто не запретит.

Топ-5 локаций для фото

  • Город художников

Каса-де-Кампо, который нередко называют городом художников, напоминает испанскую деревню XVII века. Но на самом деле город был построен в 1980-х годах. Несмотря на то, что это лишь реплика, многие туристы заезжают сюда ради красивой фотосессии на узких улочках «города». Кроме того, отсюда открывается отличный вид на реку Чавон и ее долину.

Доминикана, Каса-де-Кампо, город художников. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина
Доминикана, Каса-де-Кампо, город художников. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина
  • Небесные качели

Тот, кто установил качели на горе Редонда, точно гений. Такой простой, но элегантный способ создать достопримечательность из ничего. Но как же там красиво. Качели установлены у края возвышенности, поэтому, когда начинаешь раскачиваться, кажется, что ты паришь высоко над землей. На самом деле склон не такой крутой, так что кататься тут безопасно.

Доминикана, качели, гора Редонда. Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

  • Галерея в Маяке Колумба

Маяк Колумба — это одна из главных достопримечательностей Санто-Доминго. С земли она напоминает индейскую пирамиду, а с воздуха — гигантский крест. Доминиканцы утверждают, что именно здесь хранятся останки Христофора Колумба (но есть и другие версии). В строительстве Маяка участвовали многие страны, поэтому здесь есть музей, посвященный этим государствам. Внутри здания есть небольшая галерея, где получаются отличные снимки.

Доминикана, маяк Колумба, Санто-Доминго. Фото: Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина
Доминикана, маяк Колумба, Санто-Доминго. Фото: Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина
  • Лагуна Лимон

В Доминикане очень популярны туры на квадроциклах. Советуем прокатиться вдоль побережья и заехать в лагуну Лимон, где есть и лежачие пальмы, и красивая коса, где нередко греются на солнце птицы. Отличное место для купания и фотосессий.

Доминикана, лагуна, пляж. Фото: Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

  • Улицы в Санто-Доминго: Эль Конде, Мерседес и Хенераль Луперон

Эль-Конде — это, как принято говорить, местный Арбат в Санто-Доминго. Тут и небольшие лавки художников, и магазины с сувенирами, и кафе. Можно прогуляться по этой улице до конца, а потом свернуть на параллельные ей: Мерседес и Хенераль Луперон. Там много разноцветных небольших домов с красивыми резными дверями и ставнями, на фоне которых получаются красочные снимки.

Доминикана, улицы Санто-Доминго. Фото: Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина
Доминикана, улицы Санто-Доминго. Фото: Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина
Доминикана, улицы Санто-Доминго. Фото: Дарья Желнина
Фото: Дарья Желнина

Когда лететь: отдыхать в Доминикане можно круглый год, но лучший период — с декабря по март. Организацией пакетных туров занимается Anex Tour.

Откуда лететь: из Москвы и Санкт-Петербурга прямые рейсы совершаются круглогодично; с 25 октября 2019 года улететь в Доминикану можно из Екатеринбурга; с 1 ноября открыто авиасообщение с Казанью. Подробную информацию можно получить по ссылке.

Чем заняться во время перелета: посмотреть фильмы, которые снимали в Доминикане («Пираты Карибского моря», «Крестный отец», «Форсаж» и «Ложное искушение»); послушать популярных в стране исполнителей (Ozuna, Maluma, Karol G, Annuel AA).

Где остановиться: Grand Bahia Principe La Romana, Barcelo Bavaro Palace, Ocean El Faro, Melia Punta Cana Beach Resort