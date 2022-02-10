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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Путешествия

Зимнее путешествие в Саратов: видео

National Geographic Россия

Видео: Алексей Павлов

Сегодня мы забываем про популярные горнолыжные курорты и разрекламированные направления зимних поездок. Отправляемся в виртуальную прогулку по заснеженному Саратову и окрестностям.

Тут вороной скакун, будто зимний дракон, дышит клубами пара и гарцует среди одетых в снега деревьев. Здесь тихая красота лесопарка Кумысная поляна – огромной территории, огибающей Саратов с запада. На Кумысной поляне находится самая высокая точка города — Лысая гора, с которой видно весь Саратов, как на ладони.

А еще тут парят полыньи на Монаховом пруду, переливаются мерцанием новогодние украшения на Пешеходном кольце (между прочим, это одна из самых длинных пешеходных зон в Европе – 8 км!) и Театральной площади, мельтешат на снежном покрывале лыжники и сноубордисты горнолыжной базы «Роща».

Мелькают пейзажи парка «Липки» – одного из старейших в городе, Октябрьское ущелье и звериный фасад саратовского цирка.

Снято специально для National Geographic Russia
Режиссер, оператор - Алексей Павлов.

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