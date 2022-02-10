Зимнее путешествие в Саратов: видео

Сегодня мы забываем про популярные горнолыжные курорты и разрекламированные направления зимних поездок. Отправляемся в виртуальную прогулку по заснеженному Саратову и окрестностям.

Тут вороной скакун, будто зимний дракон, дышит клубами пара и гарцует среди одетых в снега деревьев. Здесь тихая красота лесопарка Кумысная поляна – огромной территории, огибающей Саратов с запада. На Кумысной поляне находится самая высокая точка города — Лысая гора, с которой видно весь Саратов, как на ладони.



А еще тут парят полыньи на Монаховом пруду, переливаются мерцанием новогодние украшения на Пешеходном кольце (между прочим, это одна из самых длинных пешеходных зон в Европе – 8 км!) и Театральной площади, мельтешат на снежном покрывале лыжники и сноубордисты горнолыжной базы «Роща».



Мелькают пейзажи парка «Липки» – одного из старейших в городе, Октябрьское ущелье и звериный фасад саратовского цирка.



Снято специально для National Geographic Russia

Режиссер, оператор - Алексей Павлов.