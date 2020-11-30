Коми: край зимней сказки
Коми — один из самых необычных регионов в России. Путешествие сюда немыслимо без посещения плато Маньпупунёр с его огромными каменными «идолами» — манси верят, что это окаменевшие великаны, пытавшиеся однажды выкрасть красавицу Аим, дочь вождя.
Комплекс из семи останцев считается одним из семи чудес России, и неспроста: выглядит пейзаж действительно фантастически. Миллионы лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали их, но не затронули более твердые серицито-кварцитовые сланцы, из которых и состоят останцы, словно застывшие во времени титаны, украшающие теперь Печоро-Илычский заповедник, — хранители и символы этого края.
Уже сейчас на плато Маньпупунёр можно заказать февральские зимние туры, чтобы пережить удивительное приключение по заснеженным лесам заповедника на снегоходах и преодолеть заключенную в лед реку Печору на аэролодке.
Кстати, одно из традиционных развлечений на Печоре — подледная рыбалка. В низовьях реки зимой ловятся щука, окунь и даже хариус. А где рыбалка — там и свежая наваристая уха из собственного улова, и обед с прочей снедью по традиционным рецептам местной кухни.
Коми — край настолько красивый, насколько и таинственный. Мифы, легенды и поверья тесно переплетены здесь с повседневной жизнью и бытом людей: в круговерти вьюги вам могут привидеться очертания местных духов, а в завываниях ветра, если прислушаться, можно различить шепот, рассказывающий древние предания.
Пожалуй, средоточие всех легенд этого края и место, где можно почувствовать настоящее новогоднее волшебство — Финно-угорский этнопарк в селе Ыб. Вот уж где можно и праздничную атмосферу поймать, и желание загадать, и ждать настоящих чудес. Да и как их не ждать, когда в новогодние праздники гостей будет встречать у разлапистой новогодней елки Кöдзыд пöль — местный Дед Мороз.
С Кöдзыд пöлем и его помощниками скучать не придется: гостей ждут резвые игры на морозе — метание валенок и шишек, бой мешками, перетягивание каната и бег на лыжах, и даже «медвежьи игры»! Проверив свою силу и ловкость, хорошо будет нырнуть в полумрак чума, притулиться у теплой печи и слушать местные охотничьи байки, прихлебывая ароматный чай в ожидании ужина. В меню: уха по-фински на сливках, семга по-коми, филе судака по-венгерски, говядина в брусничном соусе, закуска по-саамски из куриной печени. Это у вас уже за ушами трещит или нам послышалось?
В этнопарке можно заглянуть в гости к хозяйке коми подворья, которая расскажет об устройстве своего жилища, разрешит вдоволь поваляться на сеновале, откроет секреты выпекания коми шанежек, научит игре на национальных музыкальных инструментах (и даже сделает один из таких инструментов из борщевика!) и поведает секреты использования целебных трав на все случаи жизни. А еще здесь можно сходить к святым источникам, познакомиться с археологическими изысканиями в чудском городище IV-V веков и взглянуть на останки динозавров, что миллионы лет назад бродили бродили по этой земле, а теперь покоятся в отложениях юрского периода.
Жители столицы республики, Сыктывкара, часто называют свой край родиной лыж, ведь именно здесь хранится фрагмент самой древней в мире лыжи, возрастом около восьми тысяч лет. И не простой, а украшенной скульптурной головой лося! Артефакт был найден на берегу одного из самых крупных озер республики — Синдорского озера — а сейчас находится в Национальном музее региона.
Кому принадлежали эти лыжи и как древний житель здешних мест мог потерять одну из них? Заплутал ли он в буране, обломил свое верное средство передвижения о незамеченный камень или утонул в озере? Последняя версия является самой популярной, но не из-за расследований историков, а из-за местной легенды о ловком охотнике Йиркапе. Легенда гласит, что Йиркап обладал чудесными лыжами необыкновенной скорости, благодаря которым он мог догнать любого лесного зверя. Много интересного случалось в жизни великого охотника, много преданий сложено о его приключениях, но конец у героя был печальный — из-за проклятия злой колдуньи он утонул в глубоком озере, пытаясь перейти его по тонкому льду на своих верных лыжах.
Ну, а современные лыжи — беговые и горные — стоит навострить на базу отдыха «Зеленецкие Альпы» в Сыктывдинском районе. Кроме обычных трасс, здесь есть сноупарк и трасса для фан-кросса с трамплинами различного уровня сложности. А зимой на Поляне Невест принимают молодоженов — в сноупарке уже отметили начало совместной жизни больше 6000 пар.
Наглядно убедиться в том, как много значит лыжный спорт для всей республики, можно в спортивном комплексе в Сыктывкаре. Комплекс носит имя Раисы Сметаниной, знаменитой «королевы лыжни» родом из Сыктывкара, 4-кратной олимпийской чемпионки, 7-кратной чемпионки мира, многократной чемпионки СССР. Подробнее о ее карьере и достижениях можно узнать в музее имени знаменитой лыжницы. Если повезет, в залах музея можно встретиться и пообщаться с самой олимпийской чемпионкой!
Ценителям живописи Василия Кандинского (и просто творческим личности) можно посоветовать отправиться в путешествие по следам становления известного абстракциониста. Маршрут основан на дневниковых записях художника (сейчас они хранятся в музее Жоржа Помпиду) и простирается от Усть-Сысольска (ныне Сыктывкар) до «центра зырянского края» Усть-Кулома. В некоторых путеводителях позапрошлого века это село называют «вратами смерти» — это один из вариантов перевода коми названия Усть-Кулома на русский язык.
Во время поездки можно не только побывать в местах, связанных с Кандинским, но и узнать о причинах, побудивших его отправиться в зырянские земли, познакомиться с историческими личностями, с которыми встречался и беседовал будущий художник, а также с уникальной культурой Усть-Куломского района.
Кандинского вдохновил весь быт коми, а особенно его детали — простые и функциональные, но в то же время полные особенной, не свойственной ничему другому, красоты. Нравились Кандинскому прялки коми (каждая — произведение искусства), их традиционные узоры и росписи. Поэтому «вишенкой» на торте такого путешествия будет посещение отдела этнографии Национального музея Коми, где представлена коллекция старинных коми прялок. Кто знает, может, и вы вдохновитесь на творчество, увидев их?
Подытожим: в Коми вас ждут динозавры, волшебные легенды, древние артефакты, творческое вдохновение, зимние забавы, потрясные пейзажи, вкусные яства и самая настоящая снежная сказка. В конце концов, каждому полезно начать новый 2021 год с долей волшебства (а заодно запастись им на все предстоящие 12 месяцев)!
По всем вопросам можно обращаться в туристский информационный центр Республики Коми на сайт или по телефону +7 (8212) 255-449.