Коми: край зимней сказки

Жители столицы республики, Сыктывкара, часто называют свой край родиной лыж, ведь именно здесь хранится фрагмент самой древней в мире лыжи, возрастом около восьми тысяч лет. И не простой, а украшенной скульптурной головой лося! Артефакт был найден на берегу одного из самых крупных озер республики — Синдорского озера — а сейчас находится в Национальном музее региона.

Кому принадлежали эти лыжи и как древний житель здешних мест мог потерять одну из них? Заплутал ли он в буране, обломил свое верное средство передвижения о незамеченный камень или утонул в озере? Последняя версия является самой популярной, но не из-за расследований историков, а из-за местной легенды о ловком охотнике Йиркапе. Легенда гласит, что Йиркап обладал чудесными лыжами необыкновенной скорости, благодаря которым он мог догнать любого лесного зверя. Много интересного случалось в жизни великого охотника, много преданий сложено о его приключениях, но конец у героя был печальный — из-за проклятия злой колдуньи он утонул в глубоком озере, пытаясь перейти его по тонкому льду на своих верных лыжах.

Ну, а современные лыжи — беговые и горные — стоит навострить на базу отдыха «Зеленецкие Альпы» в Сыктывдинском районе. Кроме обычных трасс, здесь есть сноупарк и трасса для фан-кросса с трамплинами различного уровня сложности. А зимой на Поляне Невест принимают молодоженов — в сноупарке уже отметили начало совместной жизни больше 6000 пар.

Наглядно убедиться в том, как много значит лыжный спорт для всей республики, можно в спортивном комплексе в Сыктывкаре. Комплекс носит имя Раисы Сметаниной, знаменитой «королевы лыжни» родом из Сыктывкара, 4-кратной олимпийской чемпионки, 7-кратной чемпионки мира, многократной чемпионки СССР. Подробнее о ее карьере и достижениях можно узнать в музее имени знаменитой лыжницы. Если повезет, в залах музея можно встретиться и пообщаться с самой олимпийской чемпионкой!