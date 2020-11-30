Путешествие на Ямал: почувствуй гармонию Арктики

Столетиями на просторах ямальской тундры живут коренные народы Севера, ведущие традиционный образ жизни. Они каслают тысячные стада оленей, кочуя с места на место. Местные жители всегда радушно встречают гостей, угощают традиционными блюдами из оленины, рыбы и северных ягод.

Только представьте: ясный морозный день, прокатившись на оленьей упряжке, вы заходите в тёплый чум, и уютно расположившись на мягких оленьих шкурах, под напевы хозяйки согреваетесь горячим чаем.