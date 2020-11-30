Путешествие на Ямал: почувствуй гармонию Арктики

Ямал — полный мифов и легенд уголок, край завораживающей северной природы, регион с самобытной историей и древними традициями. Только на безбрежных просторах заснеженной тундры можно действительно ощутить безмерность пространства и звенящую тишину вечности! Это регион, где традиции коренных народов Севера соседствуют с передовыми технологиями, где развивается центр притяжения мировых интересов, оставаясь в гармонии с природой и людьми. Ямал — это девять месяцев зимы, это величественные горы Полярного Урала и мистическое северное сияние, это самое большое поголовье оленей в мире и бережно сохранённые вековые традиции. Ямал может предложить приключения для каждого. Настоящему туристу, постоянно ищущему новых впечатлений и мечтающему покорить арктические дали, нужно побывать в этом крае, чтобы:
Поймать Северное сияние
«Охотники» за новыми впечатлениями не только России, но и всего мира стремятся «поймать» одно из самых ярких природных явлений — северное сияние. Любопытно, на Ямале магическое свечение неба даже осенью — не редкость. На «краю земли» сезон Aurora Borealis — с августа по апрель. Не сомневайтесь, однажды восхитившись северным сиянием, вы по-настоящему удивитесь мистической красоте момента.
Пожить в настоящем чуме
Столетиями на просторах ямальской тундры живут коренные народы Севера, ведущие традиционный образ жизни. Они каслают тысячные стада оленей, кочуя с места на место. Местные жители всегда радушно встречают гостей, угощают традиционными блюдами из оленины, рыбы и северных ягод.
Только представьте: ясный морозный день, прокатившись на оленьей упряжке, вы заходите в тёплый чум, и уютно расположившись на мягких оленьих шкурах, под напевы хозяйки согреваетесь горячим чаем.
Побывать на Дне оленевода
Для тех, кто не готов на несколько дней отправиться в тундру, тоже есть предложение. Самый долгожданный праздник на Ямале – День оленевода. Он проходит весной, «кочуя» по населённым пунктам Ямала и задерживаясь в каждом на 1−2 дня. В города и посёлки на оленьих упряжках съезжаются семьи оленеводов. Буйство красок: ханты, коми и ненцы одеты в самые красивые малицы. Программа праздника насыщена событиями: соревнования по национальным видам спорта, дегустация традиционных блюд, конкурс национальной одежды, катания на оленьих упряжках и снегоходах.
Посетив информационный портал nordfest.com, туристы из любого уголка земного шара могут увидеть локации и даты празднования Дня оленевода.
Летом оказаться в зиме и увидеть горные ледники
Гости арктического региона даже в самое знойное лето могут поиграть в снежки на Ямале. На Полярном Урале насчитывается около 90 ледников. Они раскинулись более чем на 20 квадратных километров. Самый популярный и доступный из всех — ледник Романтиков. Он расположился на южном склоне горного массива Рай-Из у живописной ледниковой долины реки Енга-Ю, которая в переводе с языка ханты обозначает «Ледяная река». Добраться до него под силу каждому желающему, отличный вариант для однодневного похода дружной компанией.
Покорить Полярный Урал: отправиться в поход, на сплав или рыбалку
Прилететь в Салехард и через два часа оказаться у подножья Уральских гор, величие и красота которых покоряет с первой встречи: Нефритовая долина, плато Рай-из с горными озёрами и водопадами, ледники, которые не тают даже в летний период.
Здесь же, на Полярном Урале, расположена горная река Собь, привлекающая как любителей экстремального и спортивного туризма, которые могут совершить сплав (длина маршрута составляет 46 км), так и более спокойного отдыха – рыбалки. Вода в реке кристально чистая и прозрачная, здесь можно поймать хариуса и щуку.
Пересечь Полярный круг
Столица Ямала – город Салехард – единственный в мире город, расположенный на широте Северного полярного круга. От него и до Северного полюса лежит полярный пояс – Заполярье. Стела «66 параллель» – настоящий символ географической уникальности города, она встречает и провожает гостей и жителей окружной столицы на пути между городом и аэропортом. Гости Салехарда могут пройти церемонию пересечения полярного круга. По легенде, желание, загаданное в этот момент, обязательно сбудется.
Отправиться на самый край земли с экологической экспедицией
С 2012 года вместе с организацией «Зелёная Арктика» волонтёры из разных стран отправляются в Арктику, чтобы принять участие в экологической уборке северных островов и самого полуострова Ямал. Самая северная точка Ямала — остров Белый стал первым арктическим островом, на который отправились Волонтёры Арктики. Сегодня на Белом видны перемены — там растёт трава, которую туда завезли добровольцы, а в тех местах, где убрали дома и металлолом, через 5 лет появилась жизнь. За стартом набора добровольцев можно следить в социальных сетях организации «Зелёная Арктика».
Покорить суровый Урал, став участником международного Полярного ультрамарафона
Представьте себе моральное удовлетворение спортсмена, пробежавшего марафон. Эта эйфория, ошеломляющая энергетика людей вокруг. А если добавить к этому суровую красоту первозданной северной природы?
Полярный ультрамарафон TransUral для многих становится одним из самых ярких впечатлений в жизни. Просто побывать в долине реки Собь, в Нефритовом ущелье и на леднике Романтиков — уже приключение. А пройти здесь марафонскую дистанцию — это из разряда историй, которые можно рассказать внукам. Регистрация на transural-run.com уже открыта. Эта гонка надолго оставит чувство путешественника-первооткрывателя.
Ямал – это всего пара часов на самолете от Москвы и Санкт-Петербурга до возможности увидеть северное сияние, побывать в чуме, попробовать оленину и морошку, сплавиться по горной реке. Чтобы посмотреть Ямал, не нужно брать отдельный отпуск – можно прилететь на выходные и вернуться с массой впечатлений. Спланировать поездку на «край земли» поможет сайт visityamal.ru и медиаканал Visit Yamal в социальных сетях: Инстаграм, ВКонтакте, Facebook.