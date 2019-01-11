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  • Цветная панорама обратной стороны Луны: первые фото
    Фото: China National Space Administration
  • Цветная панорама обратной стороны Луны: первые фото
    Фото: China National Space Administration
  • Цветная панорама обратной стороны Луны: первые фото
    Фото: China National Space Administration
  • Цветная панорама обратной стороны Луны: первые фото
    Фото: China National Space Administration
  • Цветная панорама обратной стороны Луны: первые фото
    Фото: China National Space Administration
Космос

Цветная панорама обратной стороны Луны: первые фото

В начале января китайский космический аппарат «Чанъэ-4» совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Панорамные снимки поверхности опубликовало Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Анастасия Баринова
11 января 2019 в 14:05
Китай работает над собственной космической программой более 60 лет, а в прошлом году страна представила аппарат, предназначенный для изучения обратной стороны естественного спутника Земли. Луноход «Чанъэ-4», как и три его предшественника, назван в честь китайской богини Луны. Это блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелями. Его длина составляет 1,5 метра, ширина – 1 метр и высота – 1,1 метра.

3 января в 10:26 по китайскому времени (5.26 мск) аппарат осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны. Впервые эта часть спутника была сфотографирована советской станцией «Луна-3» 7 октября 1959 года, спустя 9 лет американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны, однако за всю историю лунной эпопеи еще никто не сажал здесь аппараты.

«Чанъэ-4» выполнит несколько важных задач. Посадочная, панорамная и ландшафтная камеры проведут съемку; инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование займутся сбором научной информации, и, кроме того, Китай запланировал ряд биологических экспериментов. Дорогу до Луны аппарат преодолел за неполный месяц, а теперь начали поступать первые снимки.

Аппарат прилунился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе: именно эта область, по мнению астрономов, является лучшим местом для изучения минерального состава лунной поверхности и мантии Луны. Снимки, сделанные топографической камерой с углом обзора 360°, установленной в верхней части аппарата, были переданы на Землю через спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Узнайте о китайском лунном телескопе.

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