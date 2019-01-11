Цветная панорама обратной стороны Луны: первые фото
Do you still remember China's first lunar rover Yutu or Jade Rabbit? Here comes its successor. China's unveils new moon lander and rover to explore the far side of the moon this year https://t.co/HynmWm2DK0 pic.twitter.com/tJu3PUp5Tx— China Xinhua News (@XHNews) 15 августа 2018 г.
3 января в 10:26 по китайскому времени (5.26 мск) аппарат осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны. Впервые эта часть спутника была сфотографирована советской станцией «Луна-3» 7 октября 1959 года, спустя 9 лет американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны, однако за всю историю лунной эпопеи еще никто не сажал здесь аппараты.
«Чанъэ-4» выполнит несколько важных задач. Посадочная, панорамная и ландшафтная камеры проведут съемку; инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование займутся сбором научной информации, и, кроме того, Китай запланировал ряд биологических экспериментов. Дорогу до Луны аппарат преодолел за неполный месяц, а теперь начали поступать первые снимки.
Аппарат прилунился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе: именно эта область, по мнению астрономов, является лучшим местом для изучения минерального состава лунной поверхности и мантии Луны. Снимки, сделанные топографической камерой с углом обзора 360°, установленной в верхней части аппарата, были переданы на Землю через спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Узнайте о китайском лунном телескопе.
«Чанъэ-4» выполнит несколько важных задач. Посадочная, панорамная и ландшафтная камеры проведут съемку; инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование займутся сбором научной информации, и, кроме того, Китай запланировал ряд биологических экспериментов. Дорогу до Луны аппарат преодолел за неполный месяц, а теперь начали поступать первые снимки.
Аппарат прилунился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе: именно эта область, по мнению астрономов, является лучшим местом для изучения минерального состава лунной поверхности и мантии Луны. Снимки, сделанные топографической камерой с углом обзора 360°, установленной в верхней части аппарата, были переданы на Землю через спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Узнайте о китайском лунном телескопе.